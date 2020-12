Biancorossi in visita ai piccoli pazienti dell'Infermi

Come succede da tempo in prossimità del Natale, si è rinnovata anche quest'anno la tradizione, ideata da Adrian Ricchiuti, che vede i calciatori biancorossi recarsi all’ospedale Infermi per far trascorrere un momento spensierato ai piccoli pazienti ricoverati. Questa mattina, guidata dall’ex campione del Rimini e con la collaborazione dei Direttori dei reparti di Oncologia Pediatrica, una delegazione biancorossa ha portato alcuni doni per i piccoli amici, messi a disposizione dai giocatori del Rimini FC anche grazie alla preziosa collaborazione di Riccardo della Milly Giocattoli, che anche questa volta non ha mancato di contribuire all'iniziativa. “Siamo contenti di portare avanti questa idea, contando di poter dare un momento di felicità ai piccoli pazienti” ha dichiarato il Presidente Alfredo Rota.

Giuseppe Meluzzi Ufficio stampa Rimini FC