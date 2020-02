Due podi per i Lunghi Archi nella prima gara dell'anno

È iniziato ufficialmente il nuovo anno sportivo con la prima gara Fiarc, per i Lunghi Archi di San Marino. Domenica a Valfabbrica, in provincia di Perugia, si è svolta la prima gara dell'anno, dove vi hanno partecipato 9 arcieri della compagnia Sammarinese, con risultati molto buoni, nessuna vittoria ma due podi importanti e alcuni buoni piazzamenti. Così come ha chiuso la stagione 2019, Gianni Ottaviani conferma il buono stato di forma, archiviata la finale ai campionati italiani indoor, riparte con un ottimo terzo posto nella categoria Longbow, quinto e sesto posto rispettivamente, Vito Campo e Renato Osella, torna sul podio anche Marino Bartolini nella categoria Ricurvo, peccato per qualche errore nel finale, il secondo posto era sicuramente alla sua portata, molto bene anche Sonia Toccaceli nella categoria Longbow, quarto posto e podio sfiorato per una manciata di punti. L'attenzione ora si sposta a Montegiardino, domenica prossima il campionato farà tappa proprio nel piccolo Catello di San Marino, tutto esaurito con 170 arcieri provenienti da tutta Italia che si sfideranno nel campo di gara dei Lunghi Archi, la gara per la compagnia biancazzurra, ha un sapore particolare perché festeggia i suoi primi 25 anni di attività e invita tutti a scoprire questo bellissimo sport e a festeggiare con loro.

c.s. Lunghi Archi San Marino