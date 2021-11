Fair play day a Roma

Un importante evento ricco di temi Sport, Salute, Ambiente, Sicurezza, Sostenibilità, Imprese, promosso e organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), sotto l’egida di European Fair Play Movement (EFPM) e di International Fair Play Committee (CIFP), con il Patrocinio del Ministero della Salute, del CONI e di Sport e Salute è programmato per Mercoledì 1 dicembre 2021 al Foro Italico Salone D’Onore CONI a Roma il FAIR PLAY DAY “ Il Dovere Compiuto “ in occasione del 60° anniversario dei XVII Giochi Olimpici di Roma, che renderà omaggio all’allora Segretario Nazionale Marcello Garroni ed ai protagonisti dello storico evento. Sarà anche un’occasione per rappresentare le importanti attività del CNIFP per illustrare progetti e sottoscrivere accordi e a proporre la transizione etica nel sociale, nel mondo delle imprese e nella sanità con l’avvicendamento di Rappresentanti Istituzionali e Associativi, Protagonisti della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport.









Il programma dell’intera giornata prevedono diversi appuntamenti, tra cui spiccano, l’inaugurazione della mostra 60° Anniversario dei XVII Giochi Olimpici di Roma, memorial Marcello Garroni, Piscina Olimpica omaggio al tripode olimpico con l’ultimo tedoforo Giancarlo Peris, i previsti Saluti Istituzionali di Ruggero Alcanterini Presidente CNIFP, Philippe Housiaux Presidente EFPM, Silvia Salis Vice Presidente CONI, Vito Cozzoli Presidente Sport e Salute, Svetlana Celli Presidente Assemblea Capitolina, Roberto Tavani Delegato allo Sport Regione Lazio, Andrea Costa Sottosegretario Ministero della Salute. Anche il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), su invito del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), sarà presente all’evento di Roma con il Presidente Gian Battista Silvagni e Riccardo Venturini, nel ricordo dell’esordio della prima partecipazione di San Marino alle Olimpiadi di Roma del 1960, che in questa particolare circostanza omaggerà gli Ospiti presenti con la Serie completa dei Francobolli di Posta Ordinaria e Posta Aerea emessi dalla Repubblica di San Marino nell’occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960.