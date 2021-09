Fair Play è una festa

E' sceso il sipario della 4^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2021 World Fair Play Day, partecipata e ricca di emozioni che hanno coinvolto il pubblico presente. In apertura dei lavori sono stati letti i messaggi augurali all'evento degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, del Presidente europeo EFPM Christian Hinterberger, del Presidente FICTS e membro Commissione Cultura e Patrimonio CIO Franco Ascani, dell' ideatore Premio Gentleman Fair Play Gian Franco Fasan; a seguire il saluto del Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni e delle Istituzioni Teodoro Lonfernini Segretario di Stato allo Sport, Gian Primo Giardi Presidente CONS, Eros Merlini Segretario Giunta di Castello Serravalle. Il relatore del programma scientifico culturale Walter Bolognani ha saputo catturare l'attenzione degli astanti nella sua brillante esposizione con riflessioni appropriate. La Cerimonia di premiazione dei Premi Fair Play 2021 hanno emozionato il pubblico presente nell'apprezzare i meritati riconoscimenti ai 18 premiati che hanno ricevuto i prestigiosi Premi Fair Play al Gesto Stefano Fallini,Marcello Michelotti,Tommaso Terenzi,Federico Raschi,Thomas Pedrov,Nicola Bollini,Nicola Molinari,Marco Grazioso, Leonardo Berardi,Lorenzo Giordani,Cristian Biordi,Alessandro Aversa,Tommaso Casadei,Alice Menghi, alla Carriera e Diplomi di Merito ai medagliati olimpionici Tokio 2020 Alessandra Perilli, Gian Marco Berti, Myles Nazime Amine Mularoni. Molto toccante e denso di commozione il Premio Fair Play alla Carriera conferito alla memoria di Luciano Capicchioni ritirato dal figlio Manuel; la serata č stata allietata dalla musica degli Allievi dell'Istituto Musicale Sammarinese che hanno eseguito gradevoli e apprezzati brani musicali. In chiusura della quarta edizione un omaggio alla bellezza per una giovane sammarinese Miss Sport Emilia Romagna Alessia Selva atleta della Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desidera rivolgere un ringraziamento alla conduttrice della serata Maria Rita Morganti e Diego Renzi Presidente Comites che hanno saputo magistralmente condurre i lavori dell'evento e ai Media Partner San Marino RTV, La Serenissima per il conferimento Premi Fair Play Giovani e a Laura Rossi Presidente Soroptimist Single Club San Marino per il conferimento Premio Donna a Alessandra Perilli e Alice Menghi.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play - CNSFP