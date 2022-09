I master di San Marino presenti ai campionati europei master di nuoto

Domenica è calato il sipario sui Campionati Europei Master di nuoto che si sono svolti a partire dal 24 Agosto nella stupenda cornice di Roma negli impianti del Foro Italico e di Pietralata. La manifestazione si svolge subito dopo i Campionati Elite e vede gareggiare i nuotatori dai 25 anni in su, divisi per fasce di età. Presenti anche cinque atleti della San Marino Master, portacolori della Federazione Sammarinese Nuoto. Hanno tutti ben figurato nelle proprie specialità, riuscendo in alcuni casi anche a nuotare i record personali in vasca. Nonostante le difficoltà dovute alla chiusura per manutenzione dell’impianto Multieventi nel mese di Agosto, gli atleti, seguendo gli allenamenti dei coach Andrea Bartolini, Elisa Celli e Luca Corsetti, hanno portato a termine la preparazione nella piscina Tavolucci di Borgo Maggiore e in quelle del circondario. Ad aprire la rassegna sono state le competizioni in acque libere con la 3 km nel lido di Ostia che ha visto partecipe Filippo Covili Faggioli, classificatosi 31 con il tempo di 48’55”. Hanno fatto seguito le gare in vasca. Prima a scendere in acqua Clelia Bartolomei che si è ben distinta sia negli 800 stile libero chiusi in 10’51”82 che le valgono la tredicesima posizione, sia nei 400 stile libero in cui si è classificata 17°. Stesse distanze per Filippo Covili Faggioli che si posiziona al 26° posto negli 800 e al 18° nei 400 stile. Archiviate le distanze del mezzofondo è stato il turno delle gare veloci. Giacomo Ercolani ha gareggiato nei 200 rana e 50 rana chiudendoli rispettivamente al 8° e al 18°posto, non lontano dai propri tempi migliori. Giacomo Cecchetti è invece riuscito a migliorare il proprio personale nei 50 farfalla con il tempo di 29”26 che vale la diciottesima posizione assoluta, mentre nei 50 stile libero non riesce nell’impresa confermandosi però su ottimi tempi e portandosi al 22° posto della gara più partecipata della manifestazione. Radu Jalba ha partecipato ai 50 e 100 stile libero, gara quest’ultima dove è riuscito a migliorarsi di oltre un secondo aggiudicandosi il 26°posto in classifica. Adesso una settimana di riposo in attesa della nuova stagione per tutta la squadra della San Marino Master.