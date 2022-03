Il Panathlon club vicino a chi soffre

Mantenendo fede alla sensibilita’ che ha sempre contraddistinto l’operare dei panathleti sammarinesi, il Panathlon club san marino ha deliberato di destinare, come fa da tantissimi anni, una buona parte delle proprie disponibilita’ ad enti ed associazioni che si prendono a cuore tutte le situazioni di disagio e difficolta’ causate dalla pandemia covid-19. in particolare sono state destinate cifre importanti al fondo di solidarieta’ Soc. Unione Mutuo Soccorso San Marino ed alla Caritas diocesana di San Marino. Iinoltre, vista la drammatica situazione di distruzione e morte causate alla popolazione dell’Ucraina dall’invasione russa, e’ stata anche devoluta una somma consistente alla Croce rossa di San Marino. Questa consueta e lodevole generosita’ dei soci delPanathlon club fa si’ che, piuttosto che assegnare premi dalla dubbia valenza sportiva, si operi in modo solidale in un ambito di vera etica sportiva ed autentico fair-play.