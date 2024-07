E’ iniziato il Campionato italiano FISR di inline freestyle, le cui gare si disputano dal 5 al 14 luglio a Catania e vedono la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale. La maggior parte delle specialità si svolgeranno al PalaCatania di Corso Indipendenza, mentre le specialità più dinamiche come High Jump e Roller Cross saranno organizzate nel tratto del lungomare che arriva a Piazza Franco Battiato, che consentirà al pubblico di poter ammirare le gare in uno degli scorci più suggestivi della città. Un campionato che sarà anche un importante banco di prova in vista dei World Skate Games Italia 2024 di settembre, che vedrà tanto lavoro per gli atleti che vi parteciperanno. La Federazione Sammarinese Roller Sport è rappresentata da Matilde Terenzi, impegnata nelle discipline di Classic, Speed Slalom, Battle, Slide e Roller Cross; Matilde Mina, in Speed e Slide, e Tommaso Terenzi, in Speed, Slide, Roller Cross e Free Jump. Costretta invece al forfait Alessia Conti, fermata da un infortunio alla vigilia della partenza, a cui i compagni, gli allenatori e tutta la società rivolgono un augurio di pronta guarigione. Un grande in bocca al lupo a Matilde Terenzi, Matilde Mina e Tommaso Terenzi per il Campionato Italiano FISR di inline freestyle! Seguite le gare sui canali social della Federazione Italiana Sport Rotellistici (https://www.fisr.it/inline-freestyle/news-inline-freestyle/inline-freestyle.html) per non perdere neanche un minuto di questo entusiasmante evento.