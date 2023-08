La FSGC a Sydney per la FIFA Women’s Football Convention

Anche la Federcalcio di San Marino ha raccolto l’invito della FIFA a partecipare alla Women’s Football Convention 2023, ospitata all’International Convention Centre di Sydney. Nella metropoli australiana dal 18 agosto scorso, il Segretario Generale Luigi Zafferani, insieme al Vicepresidente Simone Grana e a Jessica Guidi, hanno rappresentato il Consiglio Federale della FSGC all’importante appuntamento. Il tema dello sviluppo globale del calcio femminile è stato discusso dai leader del mondo calcistico, ma anche aziendale e sociale afferenti ad un prodotto capace – numeri alla mano – di generare sempre maggiore interesse. La seconda edizione della FIFA Women’s Football Convention (18-19 agosto 2023) ha “capitalizzato l’entusiasmo e l’euforia generata dal più grande Mondiale di calcio femminile di sempre” – nelle parole della FIFA. Nel cuore di Sydney, la discussione si è sviluppata a partire dalle considerazioni di relatori d’eccezione, imperniandosi su cinque temi principali: 1) Sviluppo e crescita; 2) Educare e potenziare; 3) Governare e guidare; 4) Comunicare e commercializzare; 5) Mettere in mostra il calcio femminile. Sono questi anche i cinque pilastri della FIFA’s Women’s Football Strategy. In apertura di convention, varata dal saluto del Ministro dello Sport australiano Hanika Wells, il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha indirizzato ai delegati presenti un’introduzione dedicata ad una Coppa del Mondo di calcio femminile in fase di trasformazione, come testimoniato dalla rapida crescita dentro e fuori dal campo, registrando – per l’edizione ospitata da Australia e Nuova Zelanda – dati record. “Le novità apportati al format del Mondiale e gli investimenti della FIFA nella crescita del calcio femminile hanno dimostrato il loro valore – assicura Infantino. Il Mondiale femminile ha generato oltre mezzo miliardo di dollari di ricavi, coinvolgendo quasi due milioni di spettatori negli stadi e superato il miliardo di persone che hanno seguito il torneo in TV. Questa Coppa del Mondo ha rappresentato una svolta – conclude Infantino –, non solo per Australia o Nuova Zelanda, ma a livello globale”.

Cs - FSGC