La Juvenes Ciclismo inizia la scuola di ciclosmo

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo comunica che è iniziata la Scuola di Ciclismo presso la Casa Laiala di Serravalle nei giorni di Mercoledì e Venerdì di ogni settimana dalle ore 16,30, rivolta ai Giovanissimi Bambini e Bambine dai 6 anni in poi. Lo Staff Tecnico della Società è sempre a disposizione nei giorni indicati per informare sulle modalità di partecipazione alla Scuola che ha lo scopo di avvicinare i giovani al Ciclismo in un ambiente adatto e gradevole per svolgere le attività ciclistiche. Il Pistino Ciclistico MTB realizzato è stato ultimato ed è a disposizione degli utilizzatori che dovranno rispettare gli avvisi che sono stati esposti e posizionati lungo il percorso. Società Sportiva Juvenes Ciclismo