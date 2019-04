La Società Fc Fiorentino esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto nella regalar Season dalla squadra di Futsal

I ragazzi di Chiaruzzi, con il 7-1 inferto ieri sera al Domagnano, hanno toccato quota 126 reti segnate in 19 incontri, a fronte dei 26 subiti: il tutto per un risultato di 19 vittorie su 19 partite. Un en plein di successi molto importante, cosa che non si verificava da quasi 12 anni e che inorgoglisce la società. “Abbiamo costruito un bel gruppo e una squadra forte, ma il bello arriva adesso, dobbiamo continuare a stare sul pezzo” sono queste le parole del direttore sportivo Rocchi, proprio perché il Fiorentino Futsal sarà chiamato a confermarsi a breve nelle sfide più importanti e decisive, quelle che valgono un’annata intera per raggiungere quei traguardi che la società si è prefissata a inizio stagione. Sulla stessa lunghezza d’onda il bomber Busignani, autore di 42 gol in campionato e 13 in Futsal cup per un totale di 55 reti in stagione: “siamo molto felici del traguardo raggiunto perché comunque chiudere con 19 vittorie in altrettante partite disputate non è mai facile e farlo in modo così brillante non è affatto semplice. Resta il fatto che ancora non abbiamo fatto nulla perché sarebbe veramente triste non chiudere la stagione dimostrando una volta di più quello che abbiamo fatto sinora. Perciò resettiamo quanto di ottimo abbiamo fatto finora perché il bello sta per arrivare e tutti noi crediamo che possiamo fare ancora meglio dato il potenziale tecnico e umano sia della rosa che della dirigenza messaci a disposizione” La società ringrazia lo staff e la dirigenza e sprona ancor più i ragazzi a confermare l’impegno e l’entusiasmo fin qui profusi, per coronare al meglio una stagione fin qui perfetta.

Comunicato stampa

Fc Fiorentino