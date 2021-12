Menzione Fair Play a Cristiana Di Pietrantonio

Nuove nomination ai Premi Fair Play del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) alla 5^ edizione Giornata Mondiale Fair Play del 7 settembre prossimo anno, sarà Cristiana Di Pietrantonio a ricevere la Menzione D’Onore Fair Play per la sua particolare storia sportiva meritevole di attenzione e considerazione dal CNSFP. La maratoneta 56enne malata di adenocarcinoma polmonare continua a correre le maratone in giro per l’Italia e pochi gironi fa ha tagliato il traguardo della 150a maratona conclusa, la sesta negli ultimi sei mesi. La maratoneta di Chieti vive a Rimini con frequentazioni e amicizie anche a San Marino ha la passione per la maratona da tanto tempo e nonostante le attuali condizioni di salute continua a correre decisa a non mollare mai con spirito sportivo e lodevole ammirazione ispirata ai valori dello Sport e del Fair Play, un esempio virtuoso per tutti gli sportivi e non solo. In tanto sul fronte istituzionale il CNSFP comunica che il prossimo 16 dicembre 2021 si svolgerà a Bruxelles sotto forma di conferenza on-line l’Assemblea Generale Straordinaria dei Comitati Nazionali Fair Play aderenti all’Organizzazione Internazionale European Fair Play Movement (EFPM) con all’ordine del giorno importanti novità e cambiamenti.



Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP