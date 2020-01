Ottima partenza per gli Atleti dell’Olimpus San Marino Atletica

Sabato e domenica ad Ancona sono iniziate le gare indoor e per gli atleti dell’Olimpus è stato un fine settimana pieno di soddisfazioni: Francesco Sansovini nei 60m è arrivato secondo con ottimo tempo di 6:89 nuovo personale ed a solo 2 centesimi dal record Sammarinese assoluto. Nel salto lungo femminile Giulia Sammarini è arrivato terza con ottima misura di 5.43 nuovo personale bene anche Alessia Selva 4.99 ed anche per lei nuovo personale indoor. Buone anche le prestazioni di Conti Alex 60m 7:52 (personale) Battazza Giacomo 7:80, Samuele Grossi 7:96 e Rebecca Guidi 8:32, nei 400m Federico Bonfè 52:92 (personale indoor) Matteo Balducci 59:91 (personale indoor) Marta Pilat 1:04:14 Buona anche la prestazione di Francesco Molinari nei 60m 7:03 in prestito per questa stagione alla Fratellanza di Modena. Nella mattina si sono svolte anche le gare indoor giovanili bene le cadette nei 60m ostacoli Anita Bonini 12:13, Letizia Casadei Valentini 12:06 e Michela Chierighini 13:07.