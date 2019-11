Serie B maschile. La Titan Services ospita Pontedera

Partita complicata contro una squadra che punta alla parte alta della classifica Serie B maschile. Dopo la bella e corroborante vittoria di Perugia, la prima in campionato, sabato prossimo la Titan Services (3 punti in classifica) ritrova le mura amiche del Pala Casadei per affrontare il Pontedera (9) allenato da Dario Sansonetti. Arbitrano Ilaria Zoffoli (1°) e Ciro Tramontano (2°). “Stiamo parlando di una squadra di buon livello e che punta a occupare stabilmente la parte alta della classifica. – Racconta Stefano Mascetti, coach della Titan Services. – Pontedera può contare su un gruppo di giocatori che la serie B se la mettono in tasca. Tra questi potremmo citare Niki Hendriks, un opposto 27enne di due metri e il palleggiatore Tommaso Lazzeroni, un classe ‘85 molto esperto. In classifica, hanno meno punti di quelli che loro stessi si sarebbero aspettati. Sono fisicamente molto forti e metterli sotto sarà difficile. Lo possiamo fare se terremo a muro e in difesa e se spingeremo in battuta. Dobbiamo crederci sempre, come abbiamo dimostrato sabato quando non siamo stati perfetti ma abbiamo fatto la partita che dovevamo. A Perugia abbiamo visto che ce la possiamo giocare per la salvezza e conquistare punti con squadre come Pontedera sarebbe importante. Magari anche andando oltre i nostri limiti attuali”. Dall’infermeria rientra l’opposto Yan Kiva mentre continua ad avere problemi fisici lo schiacciatore Francesco Tabarini che potrebbe non essere della partita.

CLASSIFICA. SAMA Portomaggiore 17, Arno Volley Castelfranco 17, Erm group San Giustino 14, Geetit Bologna 14, Zephyr Santo Stefano Magra 12, Querzoli Forlì 12, Lupi Estintori Pontedera 9, Sir Safety Spoleto 9, Krifi Ferrara 7, Laghezza La Spezia 6, Energia fluida Cesena 3, Titan Services 3, Jobitalia Città di Castello 2, Promo video Perugia 1.

PROSSIMO TURNO (7^ giornata). Sabato 30 novembre ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Lupi Estintori Pontedera.