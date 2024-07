Al via un altro weekend di gare per la Scuderia San Marino

Alessandro Pedini Amati sarà impegnato sul circuito di Le Mans, in Francia, per il Rotax Max Challenge International Trophy, appuntamento che vedrà coinvolti oltre trecento piloti da tutto il mondo. Tripla presenza per il campionato Fanatec. All’Hockenheim va in scena il quinto round del calendario GT World Challenge dove vorranno sicuramente far bene Mattia Drudi e Giacomo Altoè. Nel GT4 European Series spazio a Paolo e Davide Meloni. Infine il rally: Samanta Grossi sarà alle note di Lorenzo Grani al Rally della Lana.