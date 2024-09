Bis degli Indelicato al Città di Lumezzane

Una ripartenza in grande stile per Maurizio e Pietro Indelicato che, nonostante la lunga pausa, si confermano tra le realtà emergenti del Campionato Italiano ACI Sport Regolarità Autostoriche 2024, al termine di un Città di Lumezzane che, tra sabato e domenica, ha consacrato nuovamente l'equipaggio del Rovigo Corse, vittorioso nella classifica assoluta. I due Indelicato si confermano testa di serie nella generale del tricolore, in piena bagarre per il titolo, oltre che al comando del raggruppamento RC4 con la loro Autobianchi A112. Un finale al cardiopalma ha invece contraddistinto la partecipazione del Presidente Diego Verza, al suo fianco Sandro Buranello, sulla consueta A112 Abarth. Il Patron della Scuderia polesana si è visto togliere di mano un bel podio in RC5. Resta la soddisfazione di aver sfiorato il podio nel Trofeo AVIS del Sabato in notturna.

Trasferta sofferta per Alessandro Timacchi navigato da Boris Santin finito vittima di un semaforo che lo bloccava a cinquecento metri dalla quindicesima prova cronometrata compromettendo irrimediabilmente la gara. A soffrire è stato anche l’equipaggio composto da Stefano Galuppi ed Enrico Coan su Alfa Romeo Giulia GT, finito nelle retrovie in seguito ad una lunga fila di penalità. Dopo tre anni di sosta torna sul palcoscenico anche Roberto Rondinelli su Golf MK1 che in questa occasione si è visto più concentrato a far debuttare la giovane figlia Marianna piuttosto che pensare alla gara in se. Dulcis in fundo un Isaia Zanotti, navigato da Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC, che ha centrato il miglior risultato dell’anno, chiudendo in sedicesima posizione assoluta, ad appena sedici centesimi di secondo di ritardo dalla top 10 della generale, dopo essersi giocato il podio assoluto nel Trofeo AVIS in notturna del sabato sera. Per i sammarinesi quarta vittoria consecutiva in classe RC5 da 1600 a 2000 che li proietta in testa al tricolore di raggruppamento, candidandoli a tutti gli effetti nella rosa dei pretendenti al titolo 2024.