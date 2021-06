DTM, Monza: van der Linde trionfa in Gara2

Non poteva farsi un regalo di compleanno migliore Kelvin van der Linde: il sudafricano - a 25 anni appena compiuti - si è imposto nella seconda manche di Monza, primo appuntamento della stagione 2021 del DTM, il Campionato Tedesco Turismo. Una rivincita per lui ed anche per l'Audi, dopo il successo di sabato della Ferrari. In Gara2, invece, non c'è stata storia: van der Linde ha conquistato la pole position, conservando la posizione alla partenza prima di cominciare ad allungare in maniera inesorabile. Al terzo giro svaniscono le chance di una prestigiosa doppietta per il Cavallino Rampante: Liam Lawson, trionfatore di Gara1, si è girato con la sua 488 GT3 dopo un bel duello con la Lamborghini di Esteban Muth.

Alle spalle del leader l'altra Audi di Nico Muller e la Mercedes di Lucas Auer. Solo settimo, nonostante le tante aspettative riposte in lui, l'ex Formula 1 Alexander Albon sulla seconda Ferrari. Con questa vittoria van der Linde vola in testa al campionato con 38 punti, a ruota ci sono Lawson a 27 e Muller a 21. DTM che ora tornerà protagonista nel weekend del 24-25 luglio con il doppio round al Lausitzring, in Germania.