E' venuto a mancare quest'oggi il celebre pilota austriaco Christof Klausner a causa di un grave incidente stradale. Klausner, 46 anni, era conosciuto anche in Repubblica per aver partecipato a diverse edizioni del RallyLegend ed era amato da tutti i fans per i suoi drift spettacolari. Il “Re delle derapate”, questo il suo soprannome, stava tentando di ripristinare la sua Audi Quattro dopo averla danneggiata al Jannerrallye, storico rally che si svolge tutti gli anni in Austria.