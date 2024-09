Moto3, Suzuki: "A Misano tanti bei ricordi, obiettivo chiudere tra i primi 5 del campionato"

Il Motomondiale fa tappa a Misano e per Tatsuki Suzuki, pilota di Moto3 che vive a San Marino, è di fatto il Gran Premio di casa: "A Misano ho un sacco di bei ricordi - dice il pilota Husqvarna, attualmente 14° in classifica - è dove ho ottenuto la prima pole e la prima vittoria della carriera, le aspettative sono alte e non vedo l'ora. Vorrei prendere queste due gare di Misano come un punto di partenza, visto che lo conosco bene e nelle ultime due gare ho avuto delle difficoltà, sia nelle prestazioni che nel feeling con la moto. L'obiettivo resta sempre arrivare tra i primi 5 del campionato".