Sprint Race: in Malesia vince Alex Marquez. Bagnaia terzo

Alex Marquez ha vinto la gara Sprint Race della Malesia, classe MotoGP. Il pilota spagnolo con la Ducati del team Gresini ha preceduto il connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac) e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Martin è ora a -11 da Bagnaia nella classifica del mondiale. Da metà i tempi di Pecco si sono alzati ed il leader del mondiale non se lo spiega. "Difficile dire ora cosa è successo, ho iniziato a faticare molto sul davanti, non riuscivo a fermarmi - ha detto a Bagnaia a Sky Sport -. Nelle curve a sinistra avevo tante vibrazioni ed è stato un peccato perché ero partito bene. Poi ho iniziato a perdere tanto e non so ancora cosa non ha funzionato. Oggi ho avuto il feeling peggiore qui, fino a questo momento. Però partire in pole domani sarà importante".