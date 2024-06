Tourist Trophy 2024: Michael Dunlop fallisce il sorpasso allo zio Joey, Hickman trionfa

Sono i 60,72 chilometri più adrenalinici del mondo delle due ruote. Oltre 200 km/h di media in un circuito stradale che – per diversi giri - si snoda tra case, muretti, pali della luce e differenti condizioni climatiche. Il Tourist Trophy è uno spettacolo assoluto, nato da più di 120 anni. La storica corsa motociclistica, che si corre sull'Isola di Man, riserva sempre grandi colpi di scena. Una gara che, nel corso della sua storia, ha contato anche numerose vittime rendendolo uno degli appuntamenti più attesi ma anche più “spietati” dell'intero panorama motoristico.

L'edizione 2024 doveva essere quella del leggendario sorpasso di Michael Dunlop ai danni dello zio Joey in vetta alla classifica dei piloti più vincenti del Tourist Trophy. Ma se nella categoria Supersport non c'è stata storia con il nordirlandese che ha dominato prendendosi il successo numero 26, in quella Superbike è successo l'impensabile in una vera e propria “gara thriller”. Dunlop, in fuga con 25 secondi di margine su tutti i rivali, è stato costretto a rallentare a causa di un problema alla visiera del suo casco e così Peter Hickman ne ha approfittato. Il 37enne nato a Burton si era addirittura ritrovato 4° – scavalcato anche da Todd e Harrison – ma nel finale è riuscito a rimontare e a prendersi una clamorosa vittoria, la 14^ nel TT. Hickman ha così raggiunto il leggendario Mike Hailwood – uno dei pochi piloti a correre sia nel motomondiale che in Formula 1 - al 5° posto della graduatoria All Time.