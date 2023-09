A Fonte dell'Ovo la San Marino Cup

Evento annuale che si tiene all'interno della Palestra Cons di Fonte dell'Ovo e che vede la partecipazione di Svizzera, Principato di Monaco, Ungheria, e i comitati regionali italiani come il Fipe Sicilia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna con due squadre, e naturalmente lo stato ospitante: la Repubblica di San Marino con due squadre da sei: una composta da solo uomini, l'altra mista uomini/donne. Tra le individualità da segnalare il Vice Campione Italiano Esordienti Under 15 Giovanni Bollini medaglia d'oro slancio, tra le donne Belen Giacomone cat 45 kg medaglia di bronzo ai Campionati Assoluti 2023. Questi sono i risultati: prima classificata la Fipe Sicilia con 1650,79. al secondo posto il Lazio con 1569,42. Al terzo la Toscana con 1537,53. San Marino si piazza al settimo posto con 1107,95