Addio a Monica Paliaga; mental coach dei successi della Federazione Bocce

Monica Paliaga, psicologa, coach e figura di riferimento per la formazione e la strategia, si è spenta lasciando un segno indelebile in ambiti diversi, dallo sport al miglioramento personale e professionale. Laureata con lode in Scienze della Comunicazione e in Psicologia, Monica ha saputo unire talento accademico e sportivo, eccellendo nelle discipline della velocità e del salto in lungo, rappresentando il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e la Squadra Master di Misano Adriatico.

La sua competenza è stata fondamentale anche per la Federazione Bocce di San Marino, dove ha contribuito alla crescita degli atleti. I suoi insegnamenti hanno portato a traguardi storici, come l’argento della coppia Dall’Olmo-Frisoni alla Coppa del Mondo in Polonia nel 2017 e lo storico oro di Dall’Olmo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nel 2018.

Con una formazione arricchita da maestri come Timothy Gallwey e John Whitmore, Monica ha aiutato atleti, professionisti e aziende a sbloccare il proprio potenziale, con particolare attenzione al lavoro di squadra. Ha insegnato Psicologia del Linguaggio presso le Università di Urbino e Rimini e pubblicato articoli su riviste di settore, diventando un punto di riferimento nel coaching.

Nel 2024 è stata premiata a Rimini con “Eccellenza Donna” per il suo contributo eccezionale a livello sociale e professionale. Sempre positiva, Monica ha anche offerto la sua competenza come ospite di trasmissioni sportive. Nell'ottobre del 2017 è stata ospite della trasmissione "12 minuti con...", intervistata da Elia Gorini.

L’Amministrazione Comunale di Rimini, unendosi al cordoglio, l’ha definita “un pilastro fondamentale” per la promozione della memoria storica legata agli eventi del confine orientale. La sua dedizione, talento e amore per la comunità sono stati riconosciuti e celebrati.