Andrea Bonoli vince la Podistica di Natale

Fredda, soleggiata, bellissima, la Podistica di Natale ritorna per l'edizione numero 51 e lo fa in grande stile. Intanto nel mare magno dei partecipanti: oltre 400 nelle varie categorie, numeri pre covid. Come sempre impeccabile l'organizzazione del GPA che rinnova una manifestazione entrata col tempo nel cuore dei sammarinesi e di chi la corre. L'edizione 2023 la vince Andrea Bonoli della Dinamo Sport Bellaria che ha coperto il percorso in un lusinghiero 52'50''. Sul podio con lui Michele Placucci del G.S. Lamone e il primo sammarinese, Davide Venerucci della Track & Field, terzo. Ad aggiudicarsi la gara femminile in 58'07'' Martina Facciani dell'Atletica Avis Castel San Pietro.

Nel video le interviste al vincitore Andrea Bonoli, al primo sammarinese Davide Venerucci, e alla vincitrice della gara femminile Martina Facciani