Bologna vince a Serravalle e riporta la serie in parità

Il fattore campo, questo sconosciuto, salta anche in gara2. Bologna riequilibra la serie a Serravalle imponendosi 4-7 al termine di una serata molto diversa da quella vissuta al Falchi.

Match combattuto, molti errori specie in difesa e ribaltoni continui. Dal vantaggio bolognese alla rimonta che porta San Marino avanti fino al 4-1 per poi cedere di tre nonostante tre valide in più e un errore in meno. Dopo l'errore sulla battuta di Helder e lancio pazzo dello 0-1, San Marino rinviene alla grande nella parte bassa del secondo inning. Difesa Fortitudo tutt'altro che impeccabile, una presa sbagliata sulla volata di Ahrens manda l'1-1 a casa e a stretto giro la valida di Monello, la battuta di Avagnina e la valdia di Celli spingono il 4-1.

E' al quinto inning che gara2 prende la via Emilia in direzione Bologna, dopo che al terzo i felsinei avevano segnato il secondo punto. Didder in terza base sfrutta un successivo lancio pazzo per il nuovo vantaggio 4-5, fortificato e chiuso da una rimbalzante di Dreni e un doppio di Didder per il sesto e settimo punto ospite. L'ultima fiammata sammarinese al settimo, con basi piene, due out e Giovanni Garbella a battere col punto del pari in prima, viene spenta da uno strike out Andrea Bassani. Se ne riparla lunedì a Bologna per gara3, playball alle 20.