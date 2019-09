L'Eco Rally lancia il Montegiardino Life

Presentato l'EcoRally

L'Eco Rally, gara di regolarità per vetture a energia pulita, si configura nel più ampio progetto di Montegiardino Life. "Un'idea -dice il capitano di Castello Giacomo Rinaldi- che è anche un modello di economia in un futuro non procrastinabile in cui chiunque faccia impresa dovrà per forza farlo con un occhio a territorio e ambiente. Un progetto che coinvolge numerose aziende del Castello, da chi produce miele e lo fa rispettando i cicli naturali delle api e rifiutando l'uso di pesticidi, a chi fa tele solo con prodotti naturali, fino ad arrivare all'albergo diffuso. Un modello di accoglienza green che fa di Montegiardino un castello all'avanguardia. Energie rinnovabili dunque care al Presidente AER Luciano Zanotti, da sempre impegnato su tematiche legato alle rinnovabili.

Ecco la gara, 30 equipaggi che partiranno domenica mattina dalla piazza di Montegiardino alla volta di Verucchio per ritornare nel pomeriggio. Eventuali penalità accumulate sul percorso di gara potranno essere recuperate tirando con l'Arco in una sorta di Duatlhon reso possibile grazie alla sinergia con i Lunghi Archi che proprio a Montegiardino hanno la sede.