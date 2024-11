La pesca fa festa con i premi e un libro celebrativo

Nel servizio l'intervista al Presidente della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, Bruno Zattini.

E' la festa di tutta la Federazione, dagli atleti ai dirigenti, è la festa dell'impegno, del sacrificio, dell'orgoglio e dell'appartenenza. La pesca sportiva sammarinese ha compiuta 70 anni, adesso per la verità sono 71, e per celebrarli degnamente ha unito premiazioni e una pubblicazione. Un volume curato dal Presidente Bruno Zattini e dai giornalisti Elisa Gianessi e Roberto Chiesa, che racconta la bellissima storia attraverso le fotografie e le testimonianze dirette. Gli atleti di ieri e di oggi ai quali hanno reso omaggio il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini che ha apprezzato l'idea di coinvolgere le scuole elementari.

I disegni degli alunni esposti in bella mostra al centro della sala. Parole di elogio alla storia di una federazione che sta a pieno titolo tra le eccellenze sammarinesi anche dal Segretario allo Sport Rossano Fabbri e dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Una storia di uomini e donne che hanno portato il nome di San Marino nel mondo e ora stanno in un volume che è omaggio alla memoria e stimolo per il futuro.

