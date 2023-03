Nuoto Pinnato, Domus San Marino 2ª al Trofeo Preganziol

Pieno di medaglie per la Domus San Marino che conclude al secondo posto assoluto il Trofeo Preganziol di nuoto pinnato, tenutosi a Treviso 5 dei 25 atleti biancazzurri hanno conquistato la qualificazione per i prossimi campionati italiani: Aurora Zeppa, oro nei 100 pinne in terza categoria, Maddalena Falcioni, vincente nei 50 pinne di seconda categoria, Aurora Toccaceli, che fa suoi i 400 pinne, Luigi Renzi, secondo nei 50 pinne, e Camilla Sansovini, nei 100 monopinna di prima categoria. Doppietta nei 100 pinne con l'oro di Lorenzo Dorokhov e il bronzo di Samuele Michelotti, mentre tra gli esordienti ci sono la vittoria di Giulia Arlotti nei 50m monopinna e, nei 50m pinne , il secondo posto di Elisabetta Cortini e il terzo di Maria Kristen Ronci.