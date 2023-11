Pellandra sconfitta in finale nel Rodeo del Circolo Tennis

Si è arresa solo in finale, Serena Pellandra, nel torneo Rodeo di terza categoria femminile andato in scena nel weekend al Circolo Tennis Cacciari di Imola. La giovane tennista biancazzurra, che in semifinale aveva eliminato la testa di serie numero 1 Valentina Benini (4-1 2-4 7-1 il risultato), nella sfida per il titolo ha ceduto alla 3.2 Chiara Giorgetti con il risultato di 3-4 (1) 4-3 7-1.

Silvia Alletti e Talita Giardi hanno invece preso parte al Trofeo San Felice 1893 Banca Popolare, torneo open femminile organizzato dal Tennis Club San Felice, in provincia di Modena, che ha visto al via 70 partecipanti. Le portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino si sono dovute entrambe arrendere ad Azzurra Cremonini, poi vincitrice del torneo, che ha eliminato la Alletti ai quarti e la Giardi in semifinale.

Nel fine settimana, infine, sono ripartiti i tornei FIT Junior Program. In campo, nella categoria Green, Sol Francini, che si è aggiudicata il titolo, e Chiara Grieci, che si è spinta fino in semifinale. Nella categoria Supergreen, invece, al via Daniel Manenti.