Primo giorno della Nazionale di Volley sammarinese per Pascucci

Nel video Roberto Pascucci

Pesarese, 46 anni, dopo la brillante carriera da giocatore di Volley, ha iniziato quella da allenatore nel settore giovanile del Fano per esordire come primo allenatore a Lucrezia in serie D nel 2013. Torna a Fano in serie C, poi un esperienza in serie A3 prima come secondo e poi come primo allenatore. Dal 2022 allena a Osimo, in Serie B. I vertici della Federazione lo hanno notato proprio nei due match contro la PromoPharma, squadra di club sammarinese che milita nello stesso campionato.

Primi approcci, poi Roberto Pascucci ha verificato con la propria società di appartenenza se c'era la possibilità di svolgere il doppio incarico. Ottenuto l'ok dalla Nef Re Salomone Volley Libertas Osimo, la Federvolley lo ha messo sotto contratto. Prende il posto di Stefano Mascetti alla guida della Nazionale, contratto che ha una durata di un anno e mezzo, scadenza 30 giugno 2025, ma con opzione per altri due anni, se le cose, come si augurano tutte le parti, dovessero andare bene.

Ieri sera primo incontro con parte della rosa del giro della Nazionale. Un primo approccio sulla sabbia prima di imbastire un programma che porterà rapidamente all'avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, dove la Pallavolo torna a distanza di 6 anni.