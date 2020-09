San Marino Ekiden Marathon: dominio GS Gabbi, oltre 500 corridori

Ekiden: dal giapponese “eki”, stazione, e “den”, trasmettere. Specialità nata nel Sol Levante nel lontano 1917 con una gara tra Kyoto e Tokyo per festeggiare l'anniversario dello spostamento della capitale. 103 anni dopo la corsa su strada a staffetta è arrivata per la prima volta anche nella Repubblica di San Marino con la prima edizione della maratona Ekiden. Classica distanza di 42.195km divisa in 5 frazioni: la prima e la terza da 5.8km, la seconda e la quarta da 11.8km e l'ultima parte da 6.795km. Un circuito cittadino da ripetere più e più volte, scattato dalla Piazza Grande di Borgo Maggiore. Sempre lì, il passaggio del testimone tra i compagni di squadra con una fascia con il Chip per il cronometraggio. Poi la possibilità di ammirare il mare della vicina riviera romagnola – anche se il tempo non è stato dei migliori -, entrare nelle gallerie restaurate del vecchio “trenino biancazzurro”, attraversare la pineta del parco naturale di Montecchio. Una mattinata all'insegna dello sport, del benessere e del divertimento al quale hanno partecipato oltre 500 corridori divisi in varie categorie.

Il successo della classifica Team Pro Maschile è andato ai 5 staffettisti della Gruppo Sportivo Gabbi con un tempo di 2 ore e 17 minuti. Alle loro spalle Corriforest e Dinamo Sport. GS Gabbi che ha fatto incetta di trofei, portandosi a casa anche la categoria femminile davanti all'Atletica 85 Faenza e alla Miramare Runner mentre nella mista si è dovuta accontentare dell'ultimo gradino del podio con la vittoria che è andata al team Runit. Oltre ai Pro anche la Corporate Run. Nel maschile trionfa l'Energreen, nel femminile la Girls&fun, nella mista il Bar Maina. Oltre alla Ekiden, la Track&Field San Marino ha organizzato anche la Marathon individuale vinta da una superlativa Federica Moroni, prima assoluta in 2 ore e 53 minuti.