San Marino Junior Open: l'ITF promuove il torneo a grado J60

Come ogni estate, prima degli Internazionali di Tennis di San Marino Open per tutti gli appassionati di tennis, ci sarà l'ITF Junior Open, torneo giunto all'edizione n.11 e che vedrà in campo alcuni dei migliori juniores su terra battuta, provenienti da tutto il mondo.

La novità 2024 della fortunata rassegna internazionale giovanile è rappresentata dall'upgrade che promuove il torneo organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis a J60 (da grado J30). Questa promozione consentirà all'evento sul Titano di assegnare il doppio dei punti previsti nelle passate dieci edizioni e di poter contare, quindi, su un campo di partecipazione qualitativamente ben più alto.

La formula del torneo resta invariata, con tabelloni maschili e femminili di singolare e doppio. I match scatteranno domenica 7 luglio, nella splendida cornice del Centro Tennis Cassa di Risparmio a Fonte dell'Ovo. Come ogni anno si attendono oltre 100 giovani atleti al via della manifestazione, che nel corso degli anni ha visto di scena giocatori come Stefanos Tsitsipas (vincitore nel 2013) e Lucia Bronzetti, semifinalista nel 2015.