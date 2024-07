San Marino Junior Open, Mecarelli-Mirarchi e Ruchkina-Paun le finali dei singolari

Nessuna sorpresa nel torneo maschile del San Marino Junior Open con la finale che vedrà in campo i primi due del tabellone. Il n°1 - e detentore - Michele Mecarelli ha battuto 6-1 6-2 Davide Ciaschetti e ora se la vedrà con William Mirarchi, vincente 6-4 6-0 su Filippo Pecorini. Nel tabellone femminile invece si contenderanno il titolo la russa Kseniia Ruchkina e la spagnola Gabriela Paun, che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente su Marina Quesada (6-2 6-3) e la romana Gaia Mais (7-5 4-6 6-1).

b, si sono già qualificate per la finale la russa Dubik e la lettone Lescinska, e attendono ora la coppia che vincente del match che oppone le spagnole Paun-Rodriguez alle lettoni Lauva-Ozola. Tra i maschi, sono già in finale Amarandei e Berto, che hanno eliminato in semifinale il duo Bonivento-Massellani.