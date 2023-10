Serena Pellandra si è aggiudicata la vittoria nel torneo femminile limitato 3.3, con formula Rodeo, del Tennis Club Riccione, andato in scena nel weekend. La giovane biancazzurra si è imposta in finale con un doppio 4-0 sulla testa di serie numero 1 del tabellone Jessica Barbieri, dopo avere in precedenza superato la 3.4 Camilla Mondolfi (4-2 4-2) e la 3.4 Selene Fregonese (4-3 4-0).