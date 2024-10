Smoe Run; dominano i keniani. Venerucci e Guiducci campioni sammarinesi

Nel servizio l'intervista a Celeste Ferrini

Terza edizione della Smoe Run San Marino Outlet Experience con la doppia gara sulla distanze certificate Fidal di 5 e dei 10 chilometri, sullo spettacolare circuito cittadino di Falciano/Dogana. Il percorso prevalentemente pianeggiante, costeggia il torrente Ausa e si sviluppa su strada chiusa al traffico. Circa 200 i partecipanti, 91 gli agonisti.

Gara nella gara quella di campione sammarinese di mezzo fondo sulla distanza dei 5 chilometri in un percorso veloce ma non del tutto pianeggiante. Cinquemila metri velocissimi coperti con uno straordinario 15.04 da Rodgers Mayo atleta keniano che ha completato mantenendo un ritmo preciso di 3 minuti al chilometro. Alle spalle di Mayo due sammarinesi: Davide Venerucci, nuovo campione sammarinese con il suo 16.49, e Diego Amadio 16.51. Dominio keniano anche in campo femminile. Sono bastati 19 minuti e 30 secondi a Sharon Chebichiy per chiudere i 5 mila metri. Dietro di lei le italiane Cecilia Silvestroni, seconda e Manuela Brasini, terza. Anche in questo caso la Federazione sammarinese di Atletica Leggera con il Presidente Mauro Santi presente ha monitorato i tempi e le performance delle mezze fondiste.

Conferma per Chiara Guiducci, è ancora lei la campionessa sammarinese sui 5 km con il tempo di 20.22. Seconda Sara Zanotti, terza Valentina Giardi. E veniamo alla distanza dei 10 km, due giri del percorso. Dominio totale dei keniani Enos Kakopil 30.45 per lui. Ottima la sua gara ma lontanissimo dal record di Francesco Guerra che lo scorso anno fece registrare un sorprendente 29.35. Secondo l'altro atleta del Kenya Solomon Koech 31.40. Isai Linari del GPA Lughesina terzo in 34.52.

Va a Celeste Ferrini appartenente alla società Atletica San Pietro la vittoria sui diecimila in campo femminile. Nel servizio l'intervista