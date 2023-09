Agli Europei di Tiro a Volo in corso a Osijek non sono arrivate le notizie sperate per i tiratori sammarinesi. Alessandra Perilli ha colpito 116 piattelli su 125, 1 in meno di quanti di sarebbero serviti per approdare alla finale. Più indietro Martina Tonini con 102. In campo maschile buona prova di Manuel Mancini che ha chiuso a 119, Alfio Tomassoni 115 e Gian Marco Berti 104.