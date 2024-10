Tiro Arco: Federica Valli è quarta nel ranking round del mondiale

Federica Valli chiude con uno storico e prestigioso quarto posto (su 41 atlete) il “ranking round” del Campionato del Mondo di Tiro con l’Arco 3D in corso a Mokrice, in Slovenia. La sammarinese, che ha ottenuto 741 punti nella categoria “arco tradizionale” affronterà ora agli ottavi di finale della fase a “scontri diretti” la statunitense Julie Jones che aveva chiuso il ranking round al 13esimo posto. La sfida è in programma alle 10.14 di venerdì prossimo 4 ottobre. Carlo Chiaruzzi, anche lui in gara nella categoria “arco tradizionale” ha invece chiuso al 48esimo posto su 55 atleti con 674 punti mancando l’accesso alla fase finale. Federica Valli e Carlo Chiaruzzi sono seguiti dal tecnico federale Filippo Clini.