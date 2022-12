Tiro con l'Arco, Campionato Italiano FIARC: prima giornata dedicata alle qualifiche

Sul Titano si inizia a far sul serio con il Campionato Italiano FIARC di Tiro con l'Arco. Oltre 400 arcieri – divisi nei due campi di gara al Multieventi e al PalaCasadei – si sono dati battaglia per la prima delle due giornate di qualificazione, in vista della finale in programma domenica e al quale accederanno i primi 6 di ogni categoria. Nel ricurvo comanda Mario Taufer nel maschile con 398 punti e Franca Grifoni nel femminile con 340, nel longbow momentaneo primo posto per Alfredo Dondi e Sonia Picco. Si prosegue con l'Arco Storico dove, dopo i primi spot, c'è Andrea Reggiani davanti a tutti nel maschile e Simona Malaguti nel femminile. L'Arco Nudo vede, al momento, Paolo Buonaiuti in vetta a quota 404 punti e l'arciere sammarinese Denis Pedrelli a seguire con 394. Tra le donne Patrizia Dadda ha diversi punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Chiude, tra le varie discipline, il compound freestyle con una bella lotta nel maschile che sta premiando Fabio Diano mentre nel femminile Paola Valotti, grazie ai suoi 542 punti, è molto vicina alla finale.

Buone anche le prestazioni dei biancazzurri: oltre al già citato Pedrelli in zona finale c'è anche Alessia Staccoli – quarta nel ricurvo – mentre Marco Lazzari nell'arco storico e Renato Osella nel longbow hanno bisogno di qualche punto in più per rientrare tra i primi 6. Bene anche nelle categorie giovanili: nei cuccioli Nathan Pedrelli è quinto, Cristian Chiaruzzi settimo.