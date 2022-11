Una Stella Mondiale

Sembra ieri quando Stella Paoletti saliva sul secondo gradino del podio in Argentina ai mondiali di bocce a soli 19 anni. Era il 2019, Italia d'oro con Elisa Luccarini e San Marino d'argento con una fantastica Stella, ma con un pizzico di rammarico. Tre anni dopo cambia la scena, con la Turchia a ospitare il mondiale. Ancora Italia – San Marino per il titolo più importante. C'è ancora Stella Paoletti, che in finale arriva dopo un grande settimana di gare, passata anche per la vittoria contro la cilena Polito, una tra le avversarie più toste. Per l'Italia c'è Chiara Morano a difendere il titolo degli azzurri. È una finale diversa, dominata da Stella Paoletti.

La portacolori di San Marino non sbaglia niente è un netto 8-1 per la biancoazzurra. Stella Paoletti vince il mondiale, dopo l'argento in Argentina. Brilla la sammarinese che porta il Titano dove mai nessuno era riuscito. Nella storia delle bocce biancoazzurre è il primo titolo mondiale in assoluto. Arriva nel 2022 con Stella Paoletti che di anni ne ha solo 22. Nella spedizione biancoazzurra in Turchia anche il bronzo di Enrico Dall'Olmo nel tiro di precisione, novità delle bocce. Conferma della grande qualità della squadra sammarinese. Risultati sul campo, ai quali si aggiungono anche quelli fuori, con l'elezione di Gian Luigi Giancecchi delle Federbocce sammarinese nel direttivo della Confederazione Boccistica Internazionale.

Credit video: AVELIA hd live