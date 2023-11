Volley: due sconfitte per le squadre sammarinesi nei campionati italiani

Titan Services - Flamigni San Martino in Strada e PromoPharma - Lube

La Titan Services ospitava al PalaCasadei la capolista Flamigni San Martino in Strada. Le ospiti hanno confermato le loro qualità e come il primato condiviso con la Figurella Rimini a quota 15 punti non sia un caso. Un successo netto quello di San Martino in Strada. Nel primo set le sammarinesi hanno lottato andando anche avanti 10-8 nel punteggio, ma un errore del referto elettronico ha riportato sul 9 pari la partita. Episodio che ha spezzato il ritmo e dato il via alla capolista che ha chiuso 25/22 il primo set. Un parziale dal quale ripartire per la squadra di coach Stefano Sarti. Nel secondo e terzo set, San Martino ha concesso 14 e 15 punti alle Titane. In classifica la Titan Services resta a quota 6 punti. prossimo impegno in trasferta a Bagnacavallo, giovedì contro la Fulgor seconda in classifica.

In serie B maschile, la PromoPharma era impegnata a Civitanova contro la Lube. Una gara condizionata dai tanti infortuni in casa sammarinese. Alle perduranti assenze di Marcovecchio, Paganelli e Zonzini si è unita anche quella di Bernardi col risultato di non poter schierare in sul parquet nessun opposto di ruolo. La squadra di Marco Ricci subisce il break marchigiano che non permette ai sammarinesi di rientrare in partita, Civitanova chiude 25/22. Nel secondo grande reazione, con i Titani che s'impongono 25/22. Il terzo parziale ha rispecchiato il primo, con i padroni di casa a chiudere 25/19. Nel quarto grande battaglia punto a punto e deciso in favore di Civitanova solo ai vantaggi 32/30. Frascio mette 27 punti a referto, Kiva 15 e Benvenuti 14. San Marino a quota 4 punti con San Mauro e proprio Civitanova davanti al fanalino di coda Potenza Picena 3. Prossimo impegno in casa contro Loreto sabato prossimo.