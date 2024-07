Volley. Roberto Pascucci è il nuovo Ct della nazionale maschile

Roberto Pascucci è il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile sammarinese. Pesarese, 46 anni, ha giocato nel Bottega, nel Colbordolo, a Piacenza e poi a Fano, Spoleto, Porto Potenza Picena. Finito di giocare ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile del Fano per esordire come primo allenatore a Lucrezia in serie D nel 2013. Torna, poi, alla “casa madre” del Fano iniziando in serie C e finendo in serie A3 prima come secondo e poi come primo allenatore. Dal 2022 allena a Osimo, in B.

"Questo incarico mi è sembrata un’opportunità da cogliere” - ha detto. “Ho allenato Lorenzo Benvenuti quando è stato a Fano per un breve periodo. È una garanzia per le qualità che mostra in campo e fuori. Altri giocatori li ho conosciuti da avversari in campionato”

Obiettivo puntato sui Giochi dei Piccoli Stati del prossimo anno e sull'inserimento nella nazionale maggiore dei giovani interessanti.

La Federazione sammarinese pallavolo ringrazia Stefano Mascetti per il lavoro fatto negli undici anni di collaborazione.