Adunata alpini, meno un mese all'evento. Sabato 7 giornata dedicata a San Marino

E' partito il count down per a 93^ adunata nazionale degli Alpini di Rimini e San Marino: dopo due rinvii a causa della pandemia, dal 5 all'8 maggio 2022 finalmente l'atteso evento.

Sono circa 400mila gli alpini che parteciperanno all'adunata. Sarà il tutto esaurito negli hotel di Rimini: il 65% degli hotel aperti è al completo. Saranno undici le aree attrezzate con le tende per circa duemila persone. Il presidente di Confcommercio Rimini Gianni Indino ha sottolineato proprio in questi giorni come l'intera città e le sue attività economiche si siano preparate da tempo ad accogliere gli Alpini. Al via il 5 maggio alle 13 con l'alzabandiera allo stadio Romeo Neri di Rimini. Il giorno dopo la sfilata delle bandiere in piazza Cavour; poi, sabato, la messa solenne allo stadio Romeo Neri.

Sabato 7 giornata dedicata a San Marino con l'alzabandiera in pizza della Libertà alle 9. A seguire la deposizione di una corona all'ara dei volontari alla quale seguirà una sfilata da via Donna Felicissima a Viale Kennedy dove verrà scoperta una targa ai volontari. Sul Titano anche l'incontro internazionale con 30 sezioni in arrivo dall'estero per un totale di circa 1.500 alpini.

Il gran finale domenica 8 maggio con 90mila penne nere che sfileranno per tutto il lungomare con le bandiere di guerra di tutti i reggimenti che si sono succeduti in 150 anni di storia del corpo. Alle 19 passaggio della stecca e spegnimento del tripode.