Aeroporto Fellini, sullo scalo internazionale incontro a Roma a settembre

Avanti tutta sull'aeroporto. Al centro degli ultimi due incontri della Commissione Mista San Marino Italia, il Fellini a settembre sarà il tema principale di un confronto al quale parteciperanno i Segretari agli Esteri Luca Beccari e alle Finanze e Bilancio Marco Gatti. Si terrà a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L' incontro è finalizzato all'avvio di un tavolo tecnico, che avrà come priorità un confronto sulle opportunità di collaborazione dell'area aeroportuale e su come valorizzare gli accordi sottoscritti nell'ambito della internazionalità dello scalo di Miramare, fulcro di decenni di relazioni negoziali tra i due Stati, sancite da Accordi Internazionali. Storico quello del 1° aprile 2009 tra l'allora ministro agli Esteri Franco Frattini e il Segretario Antonella Mularoni e poi, successivamente, quello tra gli allora ministro Maurizio Lupi e Segretario Marco Arzilli, in forza al quale nel 2013 vennero affidate alcune aeree del sedime aeroportuale dello scalo a San Marino fino al 2053. Accordi che ebbero grande risalto mediatico ma che non hanno ancora trovato concretezza.

Obiettivo del tavolo misto, che avrà inizio con l'incontro di settembre, sarà capire se gli accordi firmati siano ancora attuali o se sia invece più opportuno addivenire a nuove intese, “il tutto – conferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari”in stretta collaborazione con le amministrazioni del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna e con la società che gestisce lo scalo riminese”. Società che peraltro, proprio in questi giorni, ha comunicato di avere incrementato i passeggeri commerciali registrati nei primi 6 mesi rispetto allo stesso periodo del 2022 del 40%, mentre l'incremento di Ryanair nello stesso periodo, rispetto allo scorso anno, è stato del 20,4%. “Deve essere un progetto condiviso” insiste il Segretario agli Esteri. L'incontro di settembre arriva dopo l'annuncio della firma di un accordo- che ha già l'okay di Enac- per i servizi internazionali tra San Marino e gli Emirati Arabi Uniti che permetterà l'apertura di linee di volo, sull'aeroporto internazionale di Rimini, alle compagnie che hanno casa negli Emirati Arabi Uniti.