Aeroporto Internazionale: 270mila passeggeri volano da Rimini

270mila passeggeri volano da Rimini - è un incremento del 22% rispetto al 2022 - e più di 20mila, solo ad ottobre, hanno fatto scalo all'Aeroporto Internazionale Rimini San Marino. Airiminum diffonde i dati dei primi 10 mesi dell'anno e analizza le dinamiche dei flussi: Un tasso di riempimento annuo vicino all'85%; sui voli di linea domina la destinazione Kaunas, Lituania (con tasso di riempimento superiore al 93%), seguita a ruota dalla Polonia, con le rotte di Varsavia e Cracovia.

Ryanair rappresenta il 71,8% del traffico commerciale; Wizzair il 19,2: insieme, le due compagnie low cost pesano per il 91%. Il primo mercato resta l'Italia, 19%, mentre il traffico estero vede in testa l'Albania (oltre il 17%).

Grandi numeri per Rimini anche sul fronte turistico guardando in prospettiva. VisitRimini annuncia un novembre che parte con il botto, come mese dei grandi eventi. Mentre sta per andare in archivio un ottimo ponte di Ognissanti, sarà subito la volta di espositori visitatori e congressisti in arrivo per Ecomondo, dal 7 al 10 novembre in Fiera. Salone dell'economia circolare ancora più grande e internazionale – segnala Visit Rimini – che registra una occupazione alberghiera ben al di sopra dello scorso anno: 4stelle col tutto esaurito e verso il sold-out anche i 3stelle.

Un mese di eventi guardando già al 'Capodanno più lungo del mondo'. Proprio ieri l'annuncio dell'ospite d'eccezione: protagonista del gran ritorno del Concerto in Piazzale Fellini sarà Biagio Antonacci.