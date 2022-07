Al via al bonus benzina da 200 euro ai lavoratori dipendenti

Pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il Bonus Benzina 2022 che, anche chiamato Bonus Carburante, è un buono dal valore massimo di 200 euro introdotto per contrastare il caro-carburanti. Ne potranno beneficiare sia i dipendenti degli studi professionali che i lavoratori in aziende private.

Escludendo il comparto pubblico, i datori di lavoro potranno erogare buoni benzina, gasolio, gas, metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici per un valore massimo di 200 euro. Non possono usufruirne, oltre ai dipendenti pubblici, nemmeno tutti i soggetti che lavorano come stagisti, i soci e collaboratori e gli amministratori. A discrezione del datore di lavoro il voucher, saranno erogati entro il 31 dicembre 2022, potrà essere ripartito o anche distribuito tra i dipendenti in maniera selettiva.