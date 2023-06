Alluvione, l'Emilia Romagna stanzia i primi 8 milioni di euro

La regione Emilia Romagna fa il primo passo e stanzia i primi 8 milioni di euro per gli alluvionati. Ad annunciarlo Paolo Calvano, assessore regionale al bilancio: “Abbiamo scelto questa strada – spiega – per essere più rapidi, senza dover attendere l'assestamento o un'apposita legge di spesa che avrebbe ritardato la risposta alle comunità colpite”. Al momento sono 2 miliardi i fondi complessivi stanziati dal governo ma aumenteranno, dichiara il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida: “Siamo intervenuti – afferma - sulle vicende legate al lavoro, al riacquisto dei mezzi agricoli, alle vicende legate al fondo assicurativo. I soldi messi a disposizione sono quelli che avevamo previsto. È ovvio vadano commisurati ai danni che emergeranno".

A Ravenna riunita la cabina di regia per la messa in sicurezza idraulica dei territori colpiti con i presidenti di Provincia che domani a Roma, insieme a una delegazione di sindaci e al presidente della Regione Stefano Bonaccini, incontreranno il governo. Giovedì in programma un secondo appuntamento dedicato alla messa in sicurezza della viabilità e dei territorio di montagna e collina come Gemmano dove ieri una frana, causata dalle piogge di questi giorni, ha isolato parte del comune.

Per domani si attenua l'allerta sulla regione passando da arancione a gialla. Previste condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali con possibilità di precipitazioni localmente intense, più probabili sui rilievi e sulle zone di pianura centro-occidentali. La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese, ravennate e forlivese.