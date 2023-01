Anno nuovo e tempo di bilanci per il turismo

I turisti affollano ancora il centro storico: oggi parcheggi pieni come nei giorni scorsi, con la Polizia Civile che, chiuso lo Stradone, devia il traffico. Oltre 4000 passaggi in funivia tra il 31 dicembre e l'1 gennaio: numeri che non si registravano da anni. “Alberghi pieni all'80% sotto le feste - fa sapere Riccardo Vannucci di Federalberghi -, dati che soddisfano. Quello che ci preoccupa – dice Vannucci - è il decadimento esponenziale che si registra dal 2 gennaio in poi, con le stanze che si svuotano”. Grande affluenza di turisti soprattutto in centro storico, come confermano i commercianti. Nel video le loro opinioni.