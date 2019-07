Antiriciclaggio, Europa, scontro sulla giustizia. Il neo direttivo dell'Ordine degli Avvocati stabilisce le priorità

Sentiamo Maria Selva ed Alessandra Greco

Normative antiriciclaggio, scontro sulla giustizia, Europa. Per il neo direttivo del Consiglio dell'ordine Avvocati e Notai di San Marino un primo mese intenso "Tanti i fronti aperti" spiega la Presidente Maria Selva, al suo secondo mandato. Nel 2012 è stata la prime Presidente donna, e la più giovane, Ora lo scenario è mutato e con questa consapevolezza si stabiliscono le priorità, a partire dall'attualità. "Critici sul decreto che apre il mercato immobiliare sammarinese agli stranieri e pronti ad incontrare la Segreteria competente", così il neo direttivo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Notai, che attende le future visite del Moneyval alle prese con il nuovo assetto che richiede la normativa antiriciclaggio e sul quale si concentra lo sforzo attuale, in sinergia con Aif. E poi l'Europa, altro tema forte. Poco tempo per il passaggio di consegne. Nel consiglio direttivo oltre alla Presidente, anche anche Barbara Rattini e Alessandra Greco. Ma a chi parla di 'quote rosa' rispondono scherzando "hanno vinto le quote blu".

Nel video l'intervista a Maria Selva ed Alessandra Greco