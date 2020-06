Aperta, sicura, ospitale: la Repubblica di San Marino punta su un messaggio rasserenante

Le porte sono aperte, il turista è il benvenuto: prosegue la campagna video della Segreteria di Stato per il Turismo rivolta a chi sceglie come meta il Titano, terra ospitale per eccellenza, puntando su un messaggio rasserenante.

Non ci sono restrizioni per le attività ricettive e commerciali; i siti storici e culturali sono tornati ad essere accessibili. Protagonisti del video promozionale che vedete sono proprio alcuni commercianti e ristoratori del centro storico di Città, patrimonio Unesco.

Con un po' di accortezza e prestando la dovuta attenzione al rispetto delle norme su distanziamento, igiene ed utilizzo dei dispositivi di protezione personali, chi spera di trascorrere una vacanza in assoluta tranquillità non rimarrà deluso. E ce n'è per tutti i gusti e le attitudini: dai luoghi di cultura, ai monumenti unici al mondo, senza dimenticare i percorsi green per gli amanti del turismo outdoor. Il tutto senza restrizioni.

“Proseguiamo – commenta il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - con la campagna concepita per eliminare i dubbi legati alla fruibilità e alla sicurezza della Repubblica. Siamo aperti e sicuri. Aspettiamo a braccia aperte – esorta infine - i turisti che vorranno tornare a vivere le bellezze del nostro territorio”.