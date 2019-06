Aquafan: varca per primo i cancelli, premiato borghigiano

Una notte in bianco e sveglia all’alba per essere il primo a varcare i cancelli di Aquafan: al sammarinese Giulio Righetti di Borgo Maggiore questo deve essere sembrato il modo migliore per festeggiare i suoi 18 anni. Il ragazzo con altri 4 amici ha organizzato un pigiama party e alle 7:00 era già davanti ad Aquafan. “Sono giorni che ci organizziamo per questa giornata, nemmeno lo staff c’era ancora quando siamo arrivati _ dice Giulio _ Siamo andati a dormire alle 4:30 e alle 6:00 eravamo già svegli. Di Aquafan mi piace tutto, quando ero più piccolo non venivo spesso ma ora farò sicuramente l’abbonamento per trascorrerci il più tempo possibile con gli amici”. Con Giulio, l’amica Emily Pooja Palazzo, anche lei 18enne residente a Misano. Emily era già stata la prima cliente anche lo scorso anno, con il suo ragazzo Luca. “Questo rito di apertura è diventato il nostro rito _ spiega Emily _ Ogni anno, quando sappiamo che si sta avvicinando il 1° giugno, mettiamo in atto strategie sempre nuove per battere tutti sul tempo”. Premiati con un telo brandizzato Aquafan dalla direzione di Costa Edutainment.