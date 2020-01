Arriva la Befana: a Torraccia la tradizionale discesa acrobatica, a Serravalle la sua vera storia

L'arrivo della Befana a Torraccia

La più famosa di San Marino è quella che arriva dal cielo ed oggi, grazie anche alla bella giornata con temperature miti, è stata accolta da una folla di bambini all'Aeroclub d San Marino. Tutti con il naso in su alla pista di Torraccia, per vedere la discesa acrobatica della vecchietta terribile, appesa alla vela colorata di un parapendio a motore. Come sempre una volta a terra ha saputo compensare il suo aspetto con la dolcezza della calza: caramelle e cioccolatini per tutti poi la colazione a base di cioccolata calda, panettone, pandoro e vin brulé per i genitori, mentre i bambini – tra un selfie e l'altro a bordo degli aeroplani dell'ACS, hanno giocato con le animatrici e i trucca bimbi.



Un momento molto atteso, meno spettacolare ma più intimo, quello della merenda alla Sociale S. Andrea, in parrocchia un momento di festa per bambini e famiglie un ospite tutto speciale e la vera storia della Befana: un personaggio moderno il suo, al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi.